Глава Башкирии рассчитывает на участие "Башнефти" в создании научного полигона

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УФА, 24 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает необходимым создавать научные полигоны и рассчитывает на поддержку этого проекта со стороны нового руководства "Башнефти".
"Важно коллективными усилиями создавать научные полигоны, в том числе учебно-научно-производственный нефтегазовый полигон для отработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. У нас в республике на самом деле нет пока такой структуры. Хотя тоже неоднократно предлагалось и бывшему, и предбывшему руководству "Башнефти" организовать такую структуру и отрабатывать технологии по добыче остатков нефти на старых промыслах, нефтяных месторождениях", - отметил Хамитов на заседании Совета по науке.
По его словам, прежние представители компании отвечали, что им это не интересно. "Думаю, что сегодня новое руководство "Башнефти" уже по-другому реагирует на технологические новации, на предложения нашей науки. Уверен, что подвижки в этой части будут", - убежден он.
В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". 25% плюс 1 акция "Башнефти" принадлежит Башкирии.