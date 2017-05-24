"Лукойл" будет сокращать добычу на всех малоэффективных месторождениях

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. "Лукойл" планирует сокращать добычу на всех малоэффективных месторождениях, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Это коснется всех месторождений, которые низкоэффективны", - сказал он.