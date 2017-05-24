Юрий Трутнев и Хаге Гейнгоб обсудили вопросы экономического сотрудничества РФ и Намибии

ВИНДХУК /НАМИБИЯ/, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев в рамках рабочего визита в Африку встретился с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом. Об этом сообщает присутствовавший на церемонии корреспондент ТАСС.

В ходе встречи вице-премьер обсудил с главой государства вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Мы хотели бы, чтобы наши экономические взаимоотношения также прогрессировали. Здесь пока дело обстоит не так оптимистично. Сегодня мы рассмотрели эти вопросы с моей коллегой по межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объем товарооборота между нашими странами очень невелик по абсолютным величинам и развивается довольно неустойчиво. В 2015 году он увеличился по сравнению с 2014 годом, но в 2016 году упал более чем в два раза, до $24 млн. Цифра очень небольшая для наших стран", - сказал Трутнев.

Вице-премьер является сопредседателем межправительственной комиссии. Ранее в среду на очередном заседании он и сопредседатель с намибийской стороны - заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва - обсудили вопросы сотрудничества России и Намибии в сельском хозяйстве, добыче алмазов, атомной и солнечной энергетике, машиностроении и авиастроении.

На встрече с президентом Трутнев напомнил, что у России и Намибии есть успешный опыт сотрудничества по ряду направлений. "Это сотрудничество в области образования - мы последовательно увеличиваем квоту для намибийских студентов (в российских вузах - прим. ТАСС). Неплохо идет военно-техническое сотрудничество. Недавно была презентация самолета Sukhoi Superjet в Намибии, и мы ведем переговоры о сотрудничестве. Мы хотим попросить вас поддержать эти проекты", - добавил вице-премьер.

Трутнев также поздравил президента Намибии с наступающим Днем независимости Африки и передал ему приветствие и поздравление по этому случаю от президента Российской Федерации Владимира Путина.

"В России дорожат теми отношениями, которые сложились между нашими странами. Мы особо благодарны за поддержку нашей позиции и внешнеполитических инициатив" - подчеркнул вице-премьер.