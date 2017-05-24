Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юрий Трутнев и Хаге Гейнгоб обсудили вопросы экономического сотрудничества РФ и Намибии

Экономика и бизнес
24 мая, 22:39 UTC+3

На встрече с намибийским лидером зампред правительства РФ напомнил, что у двух стран есть успешный опыт сотрудничества по ряду направлений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИНДХУК /НАМИБИЯ/, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев в рамках рабочего визита в Африку встретился с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом. Об этом сообщает присутствовавший на церемонии корреспондент ТАСС.

В ходе встречи вице-премьер обсудил с главой государства вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

"Мы хотели бы, чтобы наши экономические взаимоотношения также прогрессировали. Здесь пока дело обстоит не так оптимистично. Сегодня мы рассмотрели эти вопросы с моей коллегой по межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объем товарооборота между нашими странами очень невелик по абсолютным величинам и развивается довольно неустойчиво. В 2015 году он увеличился по сравнению с 2014 годом, но в 2016 году упал более чем в два раза, до $24 млн. Цифра очень небольшая для наших стран", - сказал Трутнев. 

Вице-премьер является сопредседателем межправительственной комиссии. Ранее в среду на очередном заседании он и сопредседатель с намибийской стороны - заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва - обсудили вопросы сотрудничества России и Намибии в сельском хозяйстве, добыче алмазов, атомной и солнечной энергетике, машиностроении и авиастроении.

На встрече с президентом Трутнев напомнил, что у России и Намибии есть успешный опыт сотрудничества по ряду направлений. "Это сотрудничество в области образования - мы последовательно увеличиваем квоту для намибийских студентов (в российских вузах - прим. ТАСС). Неплохо идет военно-техническое сотрудничество. Недавно была презентация самолета Sukhoi Superjet в Намибии, и мы ведем переговоры о сотрудничестве. Мы хотим попросить вас поддержать эти проекты", - добавил вице-премьер. 

Трутнев также поздравил президента Намибии  с наступающим Днем независимости Африки и передал ему приветствие и поздравление по этому случаю от президента Российской Федерации Владимира Путина.

"В России дорожат теми отношениями, которые сложились между нашими странами. Мы особо благодарны за поддержку нашей позиции и внешнеполитических инициатив" - подчеркнул вице-премьер. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гейнгоб, Хаге Трутнев, Юрий Петрович
Страны
Намибия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
6
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама