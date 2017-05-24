Кабмин Украины решил реструктуризировать выплаты по облигациям внутреннего госзайма

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КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение выпустить новые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 229 млрд гривен ($8,71 млрд по текущему курсу) для частичной реструктуризации выплат ОВГЗ, имеющимся в собственности Национального банка страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.
"Кабинет министров уполномочил министра финансов Александра Данилюка осуществить такую сделку и постановил минфину осуществить выпуск ОВГЗ общим объемом на сумму до 229 млрд гривен сроком обращения от 8 до 30 лет и доходностью, которая зависит от уровня инфляции", - сказано в сообщении.
В ведомстве заявили, что это позволит уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению и обслуживанию государственного долга и равномерно распределить погашение ОВГЗ, находящихся в портфеле НБУ.
По состоянию на 24 мая текущего года, в собственности банка находились ОВГЗ на общую сумму 377,9 млрд гривен ($14,4 млрд), уточнили в минфине.
Как сообщило сегодня информагентство УНИАН, погашение новых облигаций на 8,71 млрд гривен будет осуществляться в 2025-2047 годах. Новые облигации будут обменены на имеющиеся в НБУ ОВГЗ на 221,6 млрд гривен ($8,6 млрд) с невыплаченным купонным доходом по ним на 7 млрд гривен ($266,2 млн), которые необходимо погашать в 2017-2030 годах.