Юбилейная выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Юбилейная, десятая международная выставка HeliRussia-2017, на которой российские и зарубежные компании покажут современные и перспективные разработки в вертолетной индустрии, открывается в Москве.

Выставка, которая пройдет 25-27 мая, займет в общей сложности 12,4 тысячи квадратных метров в двух выставочных залах и на открытой площадке. Там разместятся экспонаты 237 компаний из 21 страны мира, в том числе 22 вертолета, 15 беспилотников и 2 автожира.

В число иностранных участников HeliRussia вошли компании из США и Китая, из Великобритании, Франции, Германии и других стран Европы, а также из Израиля, Австралии и Южно-Африканской Республики. Свою технику представят, в частности, Airbus, Bell и Leonardo Helicopters.

Россия будет представлена экспозицией Ростеха и 23 предприятий, входящих в состав госкорпорации, в том числе холдинга "Вертолеты России", концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Технодинамики", "Рособоронэкспорта", Объединенной двигателестроительной корпорации. "Вертолеты России" представят на открытой площадке вертолеты Ми-38Т и Ми-171А2, а на стенде в выставочном зале можно будет ознакомиться с вертолетом "Ансат" в версии VIP. Также холдинг покажет конвертоплан разработки своего конструкторского бюро "ВР-Технологии". КРЭТ покажет новейшие образцы бортового радиоэлектронного оборудования, лазерную систему наведения для обзорно-прицельных комплексов, нашлемную систему целеуказания и индикации и другие перспективные разработки.

Особое внимание на выставке будет приковано к санитарной авиации, этой теме будет посвящена конференция в рамках выставки. По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, холдинг планирует в ходе HeliRuissia передать заказчику вертолет "Ансат" в медицинском исполнении.

Организатором выставки является Министерство промышленности и торговли РФ, титульным спонсором мероприятия - холдинг "Вертолеты России".