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Парламент Казахстана ратифицировал протокол с РФ об отмене проверки транзитных поездов

Экономика и бизнес
25 мая, 9:07 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Таким образом, ратификация документа максимально упростит транзитные поездки для пассажиров обеих стран

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АСТАНА, 25 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Сенат (верхняя палата) парламента в четверг одобрил ратификацию протокола о поправках в Соглашение между правительствами Казахстана и России об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года. Ратификация документа позволит жителям приграничных областей Казахстана без проведения пограничного контроля проезжать транзитом по территории России.

"Протоколом предусматривается порядок пропуска через государственную границу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданным в управление сторонам. Безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб", - сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

Таким образом, ратификация документа максимально упростит транзитные поездки для пассажиров обеих стран. "В рамках этого соглашения мы планируем в течение полутора месяцев запустить два скоростных поезда Астана - Уральск и Алматы - Уральск. У нас ходят в этом направлении поезда, они не скоростные, с остановкой через станцию Елецк. Время в пути из Астаны до Уральска составляет 36 часов, через полтора месяца после запуска новых поездов время в пути сократится почти на 13-14 часов", - ранее сообщил Касымбек, представляя законопроект в Мажилисе (нижней палате) парламента.

Протокол также устанавливает порядок открытия и закрытия станций на участках железных дорог, принадлежащих одному государству, но расположенных на территории другого.

Согласно законотворческой процедуре, после одобрения Сенатом протокол считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.

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