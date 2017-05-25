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Всемирный банк: ЦБ РФ сможет добиться более существенного снижения инфляции за 2-3 года

Экономика и бизнес
25 мая, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Отмечается, что за счет эффективной реализации денежно-кредитной политики Банка России властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность в стране

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Всемирный банк прогнозирует снижение уровня инфляции в РФ до уровня менее 4% в течение двух-трех лет благодаря осмотрительной политике Банка России, заявил в эфире телеканала НТВ ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.

"Темпы базовой инфляции снизились до 4,1%. Фактически они вышли на целевой показатель инфляции, который был установлен на конец этого года. Мы ожидаем, что в ближайшие два-три года осмотрительная политика ЦБ позволит добиться большего снижения этого показателя", - сказал он.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что, во многом благодаря эффективной реализации денежно-кредитной политики ЦБ РФ, властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность в стране. "Несколько лет назад в России был введен плавающий курс рубля, что тоже способствовало более эффективной адаптации экономики к внешним шокам", - отметил Апурва Санги.

Инфляция в России с 16 по 22 мая 2017 года оказалась нулевой после трех недель на уровне 0,1%. С начала года инфляция составила 1,5%, с начала мая - 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год составляет 3,8%. По оценке министерства, инфляция достигла целевого уровня в 4% уже по состоянию на 15 мая. При этом в случае сохранения текущего обменного курса рубля до конца года инфляция в декабре 2017 года может замедлиться до 2,9%.

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