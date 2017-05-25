Курс доллара на Московской бирже впервые за месяц опустился до 56 рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 40 копеек и достиг 56 рублей, свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился до отметки в 56 руб. впервые с 25 апреля 2017 года.