АСВ считает, что страховать вклады малого и среднего бизнеса должны все банки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считает, что страховать вклады малого и среднего бизнеса (МСБ) должны все банки без исключения, заявил в Госдуме глава АСВ Юрий Исаев.

"Мы исходим из того, что любые исключения здесь опасны", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли распространять страхование вкладов МСБ на банки с базовой и с универсальной лицензией.

Законопроект о страховании средств малых и средних предприятий (МСП) планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Система страхования средств МСП в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, сообщил сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев.

Одним из сейчас вариантов защиты средств субъектов МСП предположительно станет однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн руб., действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией.