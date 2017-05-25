АСВ считает, что страховать вклады малого и среднего бизнеса должны все банки

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считает, что страховать вклады малого и среднего бизнеса (МСБ) должны все банки без исключения, заявил в Госдуме глава АСВ Юрий Исаев.
"Мы исходим из того, что любые исключения здесь опасны", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли распространять страхование вкладов МСБ на банки с базовой и с универсальной лицензией.
Законопроект о страховании средств малых и средних предприятий (МСП) планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Система страхования средств МСП в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, сообщил сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев.
Одним из сейчас вариантов защиты средств субъектов МСП предположительно станет однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн руб., действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией.