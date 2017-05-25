Иран присоединится к любому решению ОПЕК по продлению нефтяной сделки

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Иран присоединится к любому решению ОПЕК по продлению соглашения о сокращении добычи нефти, сказал журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
"У нас нет проблем ни с одним из трех вариантов продления - на шесть, девять или 12 месяцев", - отметил он.
Зангане также сообщил, что Иран заинтересован в диверсификации поставок своей нефти вне региона.
"Наша политика заключается в диверсификации рынков экспорта нефти. Мы не хотим полагаться только на сбыт в две-три страны Азии, как это было раньше, а стремимся к разнообразию покупателей", - подчеркнул Зангане, комментируя снижение доли Ирана на азиатском рынке и увеличение его доли на европейском.
По мнению Зангане, уровень цены нефти в $55-60 за баррель оптимален для ОПЕК.
"Для всех членов ОПЕК, как я понимаю, цена в районе 55, максимум $60, за баррель является оптимальной на данном этапе", - сказал он.
Сделка с Россией "нефть в обмен на продовольствие" заключена, Иран ожидает поставок из РФ.
"Сделка финализирована, выполняется российской стороной. С нашей стороны сложностей нет, ждем, когда российские нефтяные компании направят танкеры", - отметил Зангане.