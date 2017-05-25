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Стоимость ОСАГО повысится для 10,6 млн человек после изменения расчетов

Экономика и бизнес
25 мая, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

При этом 18,5 млн водителей после изменения коэффициентов получат скидку либо цена для них не изменится

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Повышение стоимости ОСАГО после изменения порядка расчета цены по стажу и возрасту затронет 10,6 млн полисов, следует из данных, которые приводит Российский союз автостраховщиков.

Кроме того, в зону риска 1,5-кратного повышения цены попадают 5,8 млн полисов "мультидрайв" - в РСА надеются, что угроза подорожания уменьшит число таких полисов.

При этом 18,5 млн водителей после изменения коэффициентов получат скидку либо цена для них не изменится, следует из расчетов союза.

Предложение Банка России

Как ранее сообщал ТАСС, Банк России предлагает изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО, введя более подробную систему тарифных коэффициентов по стажу и возрасту. Стоимость страховки для некоторых категорий молодых водителей вырастет. Например, для водителей 22-24 лет со стажем вождения 5-6 лет полис подорожает на 55% (им будет установлен коэффициент 1,55, в настоящий момент - 1). Для водителей 25-29 лет со стажем 5-6 лет повышение составит 31%, со стажем 7-9 лет - 22%.

Опытным водителям старшего возраста ЦБ предлагает давать скидку - до 34% (для водителей от 49 лет со стажем вождения от 14 лет, в настоящий момент скидок по этому параметру нет).

Кроме того, в 1,5 раза подорожают полисы без ограничения числа водителей (коэффициент для них вырастет с 1,8 до 2,7). "Мультидрайв" становится дороже, чтобы избежать ситуации, когда сильно аварийным водителям выгоднее купить полис без ограничений, чем оформлять страховку на себя, поясняли в ЦБ.

"В результате средняя премия не меняется, но подходы к расчетам становятся более справедливыми", - отметил президент РСА Игорь Юргенс. В Банке России ранее поясняли, что по статистике водители старшего возраста менее аварийные, чем молодые.

В настоящее время водители по стажу и возрасту делятся всего на четыре группы - до 22 лет и старше, со стажем до 3 лет и более. Скидок по этому параметру в нынешней системе нет.

Всего, по данным РСА, за год в России заключается 39 млн договоров ОСАГО, из которых 4,1 млн - договоры с юридическими лицами, 5,8 млн - договоры без ограничения, 29,1 млн - договоры, по которым тариф определяется по стажу и возрасту водителя. Базовый тариф ОСАГО для физлиц составляет 3,4-4,1 тыс. руб., для расчета окончательной стоимости полиса тариф умножается на восемь коэффициентов.

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