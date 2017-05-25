ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти, сообщил журналистам министр Кувейта Исам аль-Марзук.

"Мы дали мониторинговому комитету три месяца для наблюдения за рынком и вернемся к обсуждению на следующей встрече (министерской конференции, запланированной на ноябрь - прим. ред.). Если будут условия для дальнейшего продления, вопрос будет поднят на министерской встрече", - пояснил он.