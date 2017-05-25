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ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти

Экономика и бизнес
25 мая, 12:21 UTC+3

До тех пор за ситуацией на рынке будет наблюдать специальный мониторинговый комитет

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти, сообщил журналистам министр Кувейта Исам аль-Марзук.

"Мы дали мониторинговому комитету три месяца для наблюдения за рынком и вернемся к обсуждению на следующей встрече (министерской конференции, запланированной на ноябрь - прим. ред.). Если будут условия для дальнейшего продления, вопрос будет поднят на министерской встрече", - пояснил он.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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