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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Россия может войти в проект газового месторождения Farzad-B вместо Индии, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
"Русские", - сказал он, отвечая на вопрос, кто может войти в проект, если сделка с индийскими партнерами не состоится.
По его словам, индийская компания "не смогла представить приемлемое предложение". "Мы обсуждали предложение с индийскими властями. Я обсуждал это с главой МИД Индии, сказал, что мы настаиваем на том, что "красная линия" для нас - экономическая целесообразность", - сказал министр нефти Ирана.
Как отметил Зангане, несмотря на расхождение в позициях консультации пока не свернуты окончательно. "Но от них зависит, выдвинут ли они удовлетворяющее нас предложение", - заключил он.
Ранее сообщалось, что Индия и Иран ведут переговоры по инвестиционному проекту разработки газового шельфового месторождения Farzad-B в Персидском заливе индийской компанией ONGC Videsh. В апреле 2016 года стороны договорились о графике реализации проекта, заинтересованным госкомпаниям было поручено завершить переговоры по условиям контракта "в ближайшее время".