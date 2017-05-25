Сбербанк в 2016 году увеличил доход на одну акцию в 2,5 раза

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Доход на одну акцию Сбербанка в 2016 году вырос в 2,5 раза, сообщил на пресс-конференции зампред правления госбанка Александр Морозов.
"Доход на акцию, или EPS (Earning per share) изменился в 2,5 раза. Годом ранее он составлял 10 рублей 40 копеек на одну акцию (то есть доход, который зарабатывал банк в пересчете на одну акцию), в этом (2016 - прим. ТАСС) году он составил 25 рублей", - сказал он.
Морозов добавил, что Сбербанк в 2016 году стал вторым банком в Европе по абсолютному размеру чистой прибыли, заработав $8,1 млрд. Первое место у BNP Paribas, который заработал $8,5 млрд.