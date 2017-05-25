Сбербанк отрицательно относится к повышению ставки взносов банков в ФСВ

Тренер: легкоатлет Шубенков получил американскую визу, но на турнир в Юджин не успеетСпорт 25 мая, 14:13
Совет директоров ФК "Локомотив" подведет спортивные итоги сезона-2016/17 в начале июняСпорт 25 мая, 14:11
Саммит мировых информагентств пройдет на ПМЭФ под эгидой ТАССНовости агентства 25 мая, 14:10
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базыСпорт 25 мая, 14:06
В России отзывают более 42 тыс. Nissan AlmeraЭкономика и бизнес 25 мая, 14:05
Источник: Трамп и Туск решили создать рабочую группу по вопросам глобальной торговлиЭкономика и бизнес 25 мая, 14:04
Экс-глава Роснано не стал обжаловать решение о его домашнем арестеПроисшествия 25 мая, 14:02
Что делать, если пропал человекОбщество 25 мая, 14:00
Суд отказал в иске бывшей супруги Потанина о взыскании с него 215 млрд рублейЭкономика и бизнес 25 мая, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк России отрицательно относится к повышению ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов.
"Наше общее отношение к идее изменения ставки, конечно, отрицательное, потому что в этом случае хорошие банки и хорошие вкладчики платят за безответственные банки и безответственных банкиров", - сказал он.
Морозов уточнил, что в настоящее время Сбербанк ежегодно отчисляет в фонд около 57-58 млрд руб.
По мнению зампредседателя правления, необходимо вводить дифференцированный подход к отчислениям в ФСВ, предусмотрев пониженный процент отчислений для надежных кредитных организаций.
Ранее Минфин предложил повысить ставку взносов в ФСВ до 0,2%. Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.