Сбербанк отрицательно относится к повышению ставки взносов банков в ФСВ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк России отрицательно относится к повышению ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов.

"Наше общее отношение к идее изменения ставки, конечно, отрицательное, потому что в этом случае хорошие банки и хорошие вкладчики платят за безответственные банки и безответственных банкиров", - сказал он.

Морозов уточнил, что в настоящее время Сбербанк ежегодно отчисляет в фонд около 57-58 млрд руб.

По мнению зампредседателя правления, необходимо вводить дифференцированный подход к отчислениям в ФСВ, предусмотрев пониженный процент отчислений для надежных кредитных организаций.

Ранее Минфин предложил повысить ставку взносов в ФСВ до 0,2%. Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.