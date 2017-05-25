МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк продал ОФЗ для населения на 8 млрд рублей, к концу лета рассчитывает полностью реализовать свою квоту (10 млрд рублей). Об этом сообщила на пресс-конференции зампред правления госбанка Белла Златкис, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я предполагаю, что к концу лета мы продадим уже все. И это - консервативная оценка", - сказала она.

Сбербанк также предполагает, что Минфин будет выпускать еще одну серию ОФЗ для населения, так как население интересуется этим инструментом, отметила она.

ОФЗ-н продаются через Сбербанк и ВТБ, объем выпуска был поделен между ними по 7,5 млрд рублей. Впоследствии было принято решение увеличить квоту Сбербанка на 2,5 млрд рублей, так как он практически исчерпал свою долю.