Минфин РФ хочет пополнить резервы на высокой цене нефти после продления соглашения ОПЕК

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает пополнить резервы страны, используя благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти после продления соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК и вне ОПЕК в Вене. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть", - сказал министр.
Он отметил, что Минфин солидарен с Минэнерго по вопросу продления этого соглашения. "Продление соглашения направлено на поддержку и стабилизацию цен на текущих уровнях, что позитивно отразится на платежных балансах стран - производителей нефти", - уверен Силуанов.
По словам министра, реализация соглашения уже привела к тому, что нефтепроизводящие государства оказались в коллективном выигрыше - из-за роста цен нефтяная выручка увеличилась у всех стран, включая те, которые пошли на ограничения по добыче.
25 мая в Вене проходит встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой обсуждается продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада сообщил журналистам, что страны ОПЕК готовы выйти на продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев, но не исключают варианта со сроком в шесть месяцев.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что правительство и все нефтяные компании страны выработали консолидированную позицию о продлении соглашения на девять месяцев.