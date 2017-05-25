Минфин РФ хочет пополнить резервы на высокой цене нефти после продления соглашения ОПЕК

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает пополнить резервы страны, используя благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти после продления соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК и вне ОПЕК в Вене. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть", - сказал министр.

Он отметил, что Минфин солидарен с Минэнерго по вопросу продления этого соглашения. "Продление соглашения направлено на поддержку и стабилизацию цен на текущих уровнях, что позитивно отразится на платежных балансах стран - производителей нефти", - уверен Силуанов.

По словам министра, реализация соглашения уже привела к тому, что нефтепроизводящие государства оказались в коллективном выигрыше - из-за роста цен нефтяная выручка увеличилась у всех стран, включая те, которые пошли на ограничения по добыче.

25 мая в Вене проходит встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой обсуждается продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада сообщил журналистам, что страны ОПЕК готовы выйти на продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев, но не исключают варианта со сроком в шесть месяцев.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что правительство и все нефтяные компании страны выработали консолидированную позицию о продлении соглашения на девять месяцев.