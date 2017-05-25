Законопроект о корректировках бюджета-2017 внесен в Госдуму

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроект об изменениях в федеральном бюджете 2017 года внесен в Госдуму. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", говорится в сообщении.
Корректировки предусматривают увеличение общего объема доходов на 1,191 трлн руб., за счет увеличения доли нефтегазовых доходов и снижения доли ненефтегазовых доходов.
Общий объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб. (18,0% к ВВП), что на 0,7% ниже утвержденного ранее уровня.
Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,1% к ВВП, что на 1,1% ниже утвержденного ранее уровня.
Кроме того, законопроектом предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета.