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Законопроект о корректировках бюджета-2017 внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
25 мая, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Согласно предлагаемым изменениям, например, общий объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб., что на 0,7% ниже утвержденного ранее уровня

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроект об изменениях в федеральном бюджете 2017 года внесен в Госдуму. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", говорится в сообщении.

Корректировки предусматривают увеличение общего объема доходов на 1,191 трлн руб., за счет увеличения доли нефтегазовых доходов и снижения доли ненефтегазовых доходов.

Общий объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб. (18,0% к ВВП), что на 0,7% ниже утвержденного ранее уровня.

Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,1% к ВВП, что на 1,1% ниже утвержденного ранее уровня.

Кроме того, законопроектом предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета.

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