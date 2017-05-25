Мониторинговый комитет при ОПЕК может получить право предлагать меры воздействия на рынок

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) может наделить министерский комитет по мониторингу за добычей, сопредседателем которого является глава Минэнерго РФ Александр Новак, функцией вынесения в рамках реализации соглашения по сокращению добычи рекомендаций по любым мерам воздействия на рынок, включая пролонгацию. Об этом журналистам сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.
"Мы можем также уполномочить министерский комитет вдобавок к тому, что они следят за исполнением договоренностей, функцией рекомендовать любые вмешательства, которые могут понадобиться", - сказал он, отметив, что это могут быть рекомендации по продлению и других действий.
Ранее в Вене министры ОПЕК и стран вне ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении добычи, решают судьбу сделки, срок действия которой истекает в июне, на дальнейшую перспективу. Как сообщалось, накануне встречи мониторинговый комитет рекомендовал продлить ее еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Соглашение предусматривает возможность дальнейшей пролонгации еще на три месяца, то есть до конца июня 2018 года.
Комитет также сообщил, что в апреле процент исполнения договоренностей составил 102%. Министры ожидают, что благодаря продлению соглашения запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.