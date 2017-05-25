Источник: Трамп и Туск решили создать рабочую группу по вопросам глобальной торговли

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и глава Европейского совета Дональд Туск на встрече в Брюсселе договорились совместную рабочую группу по вопросам глобальной торговли и двусторонним отношениям. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи источник в Совете ЕС.

"Была высказана общая поддержка идее создать рабочую группу по двусторонним вопросам, включая проблемные, и по вопросам глобальной торговли", - сообщил европейский дипломат.