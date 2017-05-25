Сбербанк купил 80% сервиса онлайн-записи к врачам DocDoc

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк купил 80% онлайн-сервиса по поиску и записи к врачам DocDoc, сообщил первый зампред правления госбанка Лев Хасис на пресс-конференции.

"Сегодня у нас большое событие. Медицина - это совсем новая для нас индустрия, она осуществляется путем инвестиций в существующую компанию. Мы приобретаем около 80% акций российского лидера на рынке записи к врачу в интернете - это компания DocDoc.ru, с сегодняшнего дня мы являемся основным акционером этой компании", - сообщил Хасис.

Остальные 20% остаются у основателя и гендиректора DocDoc Дмитрия Петрухина и миноритариев.

Сумму сделки стороны отказались раскрыть.