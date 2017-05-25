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России не принципиален срок продления сделки по сокращению добычи нефти

Экономика и бизнес
25 мая, 16:36 дата обновления: 25 мая, 16:42 UTC+3

Министр энергетики РФ Александр Новак добавил также, что у Москвы "в любом случае будет возможность принять решение"

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Срок продления сделки по сокращению добычи нефти не принципиален для России, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Для России это не принципиально важно, чтобы было девять месяцев. У нас в любом случае будет возможность принять решение", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой вариант для России предпочтительнее.

Прибыв в секретариат ОПЕК, где в эти часы еще идет заседание организации, Новак не стал отвечать на вопросы журналистов. До него в ОПЕК приехал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Заседание с участием стран, не входящих в ОПЕК, должно было начаться в 15:00 по местному времени. Но первая встреча, в которой принимают участие только министры стран ОПЕК, на тот момент еще не завершилась.

25 мая в Вене министры ОПЕК и стран, не входящих в картель, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, решают судьбу соглашения, которое истекает в июне, на дальнейшую перспективу.

Накануне встречи мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Комитет также сообщил, что в апреле страны перевыполнили договоренности на 2%. Министры ожидают, что благодаря продлению соглашения запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.

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