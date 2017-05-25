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Руководство "Белкомура" к осени направит в правительство итоговое предложение по проекту

Экономика и бизнес
25 мая, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Китайские инвесторы подтвердили заинтересованность в проекте и ожидают официального подтверждения со стороны правительства РФ

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Руководство компании "Межрегиональная компания "Белкомур" планирует к осени текущего года выйти в правительство с концессионным предложением по проекту железнодорожной магистрали "Белкомур". Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Щелоков на заседании в Совете Федерации.

"Мы прошли предварительное согласование (по проекту), планируем, что к осени этого года, октябрь - ноябрь, выйдем в правительство с концессионным предложением", - сказал Щелоков.

По его словам, китайские инвесторы неоднократно подтверждали свою заинтересованность в проекте и готовность на 100% профинансировать его на стадии строительства, однако ожидают официального подтверждения со стороны правительства РФ.

"До тех пор, пока на уровне РФ не будет официально заявлено, что этот проект нам нужен, денег они (инвесторы) не дадут", - добавил гендиректор компании.

В свою очередь председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ Вячеслав Штыров отметил, что решение о реализации проекта может быть закреплено как в рамках общего закона в виде поправок, так и в виде отдельного законопроекта, и предложил компании "Белкомур" детально проработать этот момент в ходе подготовки проекта.

О проекте

В конце февраля Архангельская область и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в вопросах строительства "Белкомура". Потенциальный инвестор строительства - китайская корпорация Poly International. Ориентировочная стоимость - 350 млрд рублей.

Проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 километров. Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию.

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