Ростех и Group-IB создадут совместное предприятие для противодействия киберпреступлениям

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Национальный Центр Информатизации (НЦИ, дочерняя структура ГК "Ростех" по разработке, развитию и внедрению IT-продуктов) и специализирующаяся на информационной безопасности Group-IB договорились о создании совместного предприятия (СП) по разработке и развитию решений противодействия компьютерным атакам. Соответствующее соглашение было подписано на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Куратором соглашения выступил "Ростех".

Стороны планируют завершить создание СП к середине лета 2017 года. Group-IB вложит в СП свои технологии (в том числе решения по обнаружению целевых атак, защите государственных и корпоративных порталов, системы раннего предупреждения кибератак, а также создания аналитических систем безопасности с использованием больших данных) и получит 49% в новой компании. В свою очередь, НЦИ получит 51% в СП и будет заниматься совершенствованием продукции и сервисов и продвигать их на рынках присутствия. Кроме того НЦИ будет осуществлять операционную деятельность компании, отвечая, в том числе, за взаимодействие с органами госвласти и сертификацию продукции.

"В рамках СП поначалу мы будем совместно дорабатывать и реализовывать средства детектирования атак и защиты порталов. В последующем, используя опыт и наработки наших экспертов, мы планируем нарастить перечни продукции и услуг по проектам создания центров мониторинга и анализа, в том числе по проектам ГосСОПКА", - пояснил гендиректор НЦИ Константин Солодухин.

"Создаваемое СП - редкий пример синергетического частно-государственного партнерства, в котором участники проекта могут как никогда полно реализовать свои технологические и организационные потенциалы", - прокомментировал соглашение гендиректор Group-IB Илья Сачков. По его словам, сейчас у Group-IB около 25 партнеров по всеми миру среди которых такие компании-вендоры решений по борьбе с высокотехнологичными угрозами, как EclecticIQ, Anomali, Threat Connect. В перспективе Group-IB планирует увеличение количества партнеров до 100.