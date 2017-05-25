СМИ: банк Intesa начал синдикацию кредита, выданного на покупку 19,5% акций "Роснефти"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Итальянский банк Intesa начинает синдицировать кредит на €5,2 млрд, выданный консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) на покупку 19,5% "Роснефти". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источники.
По данным источников агентства, участвовать в синдикации до 50% кредита приглашены около 15 международных банков. При этом российские банки не принимают в этом участия.
В марте правительство Италии в окончательном порядке одобрило предоставление банковской группой Intesa SanPaolo кредита на сумму в €5,2 млрд ($5,6 млрд) консорциуму в составе трейдинговой компании Glencore и катарского суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) на покупку пакета акций компании "Роснефть".
"Роснефтегаз" и консорциум Glencore и QIA подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд руб. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.