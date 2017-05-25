Brent продолжила дешеветь после сообщений о решении ОПЕК продлить сокращение нефти

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $53,56 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
25 мая Brent дешевела в течение дня и не поднималась выше цены закрытия вчерашних торгов на уровне $53,83 за баррель. Динамика нефтяных котировок не изменилась и после заявления министра нефти Кувейта Исама аль-Марзука о том, что страны ОПЕК приняли решение продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года.
Заседание ОПЕК, на котором обсуждалось продление сделки, длилось около пяти часов. По итогам встречи министры не сделали официальных заявлений, а сразу начали следующее заседание. Однако министр нефти Кувейта подтвердил корреспонденту ТАСС, что встреча закончилась положительно.
Источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что официально решение будет озвучено после заседания со странами, не входящими в ОПЕК. Оно началось в 16:35 по местному времени.