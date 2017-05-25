Министр Саудовской Аравии: уровень запасов нефти снизится до среднего к концу года

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев позволит уровню запасов нефти снизиться до среднего за пять лет уже к концу текущего года. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Мы рассматривали разные варианты продления соглашения - на 6, 9, 12 месяцев. Продление (соглашения - прим. ТАСС) на девять месяцев является оптимальным и поможет нам выйти на сокращение запасов нефти до среднего уровня за пять лет к концу года", - сказал он.