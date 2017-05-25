"Лукойл" может пересмотреть инвестпрограмму к сентябрю

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. "Лукойл" может пересмотреть инвестиционную программу на текущий год к сентябрю, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов по итогам встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

"Мы в любом случае будем корректировать наши инвестиционные программы в связи с тем, что сокращаем добычу, не надо бурить дополнительно, если ты останавливаешь скважины. Но это будет незначительное сокращение, потому что на перспективу мы никогда не останавливаем геологоразведку, подготовку новых месторождений. Мы в России будем пересматривать инвестпрограмму в части того, насколько востребованы будут наши инвестиции для увеличения добычи нефти, если мы ее сокращаем. Это к сентябрю", - сказал Алекперов.

О контрактах с Ираном

Алекперов также заявил, что "Лукойл" к сентябрю рассчитывает на завершение подготовки контрактов Ираном.

"Конечно, нас сдерживает один фактор - наличие закона, который бы трансформировал эти контракты в реальные экономические параметры. Мы надеемся, что эти переговоры прошли, к сентябрю они (контракты - ред. ТАСС) будут структурированы, в том числе и в экономические аспекты", - сказал Алекперов.

Он выразил надежду, что это будут уже те контракты, на которых можно будет экономически строить эти контракты.

"Технические вопросы мы уже завершили. Пока нам дали только ориентиры. Мы понимаем технологию, геологию, сколько инвестиций нужно, чтобы подготовить нефть и довести ее до конечного потребителя. Экономические аспекты и аспекты управления, я надеюсь, будут дополнительно представлены", - сказал Алекперов.

Он добавил, что "Лукойл" совместно иранской стороной изучает север Персидского залива, попросил представить материалы по отдельным провинциям. "Иранская сторона дала подтверждение. Мы сейчас договорились, что нам представят материалы по Южному Каспию, чтобы компания изучила геологию. Компания "Лукойл" имеет компетенции для этого", - сказал Алекперов.

По его словам, в настоящее время "Лукойл" - один из крупных приобретателей иранской нефти для поставки на заводы. "Этот микс Urals с иранской нефтью дает наиболее хорошую экономику", - пояснил он.

О работе в Кувейте

"Лукойл" готов рассмотреть предложения о работе в Кувейте, отметил Алекперов.

"Мы пока не имеем проектов в Кувейте. Но, если кувейтская сторона выскажет желание с нами работать, мы с удовольствием ответим. Мы можем делать только одно - геологоразведка и добыча нефти и газа. Мы ничего другого не умеем", - сказал Алекперов.

В конце 2016 года "Лукойл" и Национальная иранская нефтяная компания заключили меморандумы о взаимопонимании по развитию нефтяных месторождений Мансури и Aб Теймур.

Иран уже подписал три меморандума о взаимопонимании с российскими нефтяными компаниями "Лукойл", "Татнефть" и "Зарубежнефть". Как сообщал представитель руководства Национальной иранской нефтяной компании Голяма Реза Манучехри, российские компании являются потенциальными инвесторами в нефтегазовые проекты Ирана.

О добыче на месторождениях Мансури и Аб-Теймур

"Лукойл" оценивает добычу на месторождениях Мансури и Аб-Теймур в Иране в 140 тыс. баррелей в сутки на каждом, сказал Алекперов.

"Мы обсудили наши проекты Мансури и Аб-Теймур. Это крупные месторождения. Провели технические обсуждения с национальной компанией (Национальной иранской нефтяной компанией - прим. ред. ТАСС). У нас очень близки видения на объем добычи нефти, это в пределах 140 тыс. баррелей в день (каждое - прим. ред. ТАСС). Мы близки к пониманию, как эти месторождения будут работать", - сказал Алекперов.