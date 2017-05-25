Медведев подписал распоряжение о выплате дивидендов госкомпаний из их прибыли по МСФО

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о совершенствовании дивидендной политики акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. Документ был опубликован на сайте кабмина.

Согласно пояснительной записке к документу, "если на акционерное общество возложена обязанность по составлению финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО - прим. ТАСС), то направляемая на выплату дивидендов сумма должна рассчитываться исходя из чистой прибыли, определенной по данным такой отчетности". Также, если эта сумма превышает величину чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, то для выплаты дивидендов должна использоваться нераспределенная прибыль акционерного общества.

Отмечается, что данный подход направлен на мобилизацию неналоговых доходов федерального бюджета. Это также будет мотивировать российские акционерные общества с государственным участием на оптимизацию инвестиционных процессов, поиск внутренних резервов, включая снижение издержек, оптимизацию структуры капитала.

Предполагается, что принятое решение позволит повысить уровень доходов федерального бюджета в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации.