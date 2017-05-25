Новак: текущая цена нефти комфортна для РФ, экономика и бюджет под нее приспособлены

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Текущая цена нефти комфортна для России, экономика и бюджет под нее адаптировались, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"На мой взгляд, те цены, которые сейчас складываются, достаточно комфортны для России", - сказал министр, добавив, что российская экономика успешно адаптировалась к ним. "Цены до $60 за баррель позволяют учитывать интересы бюджета, компаний и производителей", - подчеркнул Новак.