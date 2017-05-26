Замгенпрокурора потребовал усилить контроль в сфере рыболовства на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин на заседании коллегии прокуратуры Сахалинской области потребовал усилить контроль в регионе в сфере рыболовства. Об этом сообщила пресс-служба управления генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"Требует усиления надзор за исполнением законодательства в сфере ограничения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов", - отметил заместитель генерального прокурора Российской Федерации.

Кроме этого, Гулягин назвал направления, требующие надзорного внимания при проведении проверок. Это установление контроля за деятельностью рыбохозяйственных предприятий со стороны иностранных инвесторов, выявление и пресечение уполномоченными органами фактов браконьерного лова, легальность оборота наиболее ценных и редких видов водных биоресурсов.

В 2016-2017 гг. по результатам прокурорских проверок в Сахалинской области выявлено свыше 1 тысячи нарушений закона в этой сфере рыболовства. Так, в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства, агентстве по рыболовству Сахалинской области длительное время не проводились конкурсы на высвободившиеся рыбопромысловые участки и квоты, не соблюдались правила подготовки и заключения договоров пользования водными биоресурсами. Не в полном объеме отвечала требованиям законодательства деятельность подведомственных Росрыболовству учреждений - ФГБУ "Сахалинрыбвод", ФГБНУ "СахНИРО". Рыбодобывающие и обрабатывающие предприятия нарушали закон, в том числе, при осуществлении хозяйственной деятельности в водоохраной зоне.