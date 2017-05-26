Взносы Сбербанка в Фонд страхования вкладов при повышении ставки до 0,2% вырастут на 40%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Взносы Сбербанка России в Фонд страхования вкладов (ФСВ) в случае повышении ставки до 0,2% вырастут на 40% и достигнут 100 млрд рублей в год, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Александр Морозов.

"Мы посчитали, чего нам может стоить реализация предложения Минфина. Если (ставка) увеличится с существующего значения (0,12% - прим. ред.) до 0,2%, то для нас это увеличение примерно на 40%, то есть мы бы заплатили не 58 млрд рублей, что мы предполагаем по году, а около 100 млрд рублей", - сказал он.

Ранее Морозов сообщал, что Сбербанк отрицательно относится к повышению ставки взносов в ФСВ, поскольку в этом случае хорошие банки и хорошие вкладчики платят за безответственные банки и безответственных банкиров. По его мнению, необходимо вводить дифференцированный подход к отчислениям в ФСВ, предусмотрев пониженный процент отчислений для надежных кредитных организаций.

Минфин предложил повысить ставку взносов в ФСВ до 0,2%. Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.