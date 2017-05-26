Курс доллара на Московской бирже снизился на 19 копеек

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 56,77 рубля.
Евро опустился на 16 копеек и составил 63,64 рублей.
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,29% и составил 1941,69 пункта.
Индекс РТС опустился на 0,8% и достиг отметки 1075,19 пункта.