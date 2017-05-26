Курс доллара на Московской бирже снизился на 19 копеек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 56,77 рубля.

Евро опустился на 16 копеек и составил 63,64 рублей.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,29% и составил 1941,69 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,8% и достиг отметки 1075,19 пункта.