Сбербанк продал структуре АИЖК пул ипотечных кредитов на 50 млрд руб.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк закрыл сделку по продаже пула ипотечных кредитов на 50 млрд руб. "Фабрике ИЦБ" - дочерней компании Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Об этом говорится в пресс-релизе АИЖК.

"26 мая 2017 года АИЖК и Сбербанк завершили сделку по выпуску однотраншевых ипотечных облигаций в рамках "Фабрики ИЦБ". Сделка стала крупнейшей на рынке российской секьюритизации ипотечных активов - объем выпуска составил 50 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Сбербанк продолжит обслуживать ипотечные кредиты и сохранит существующий порядок обслуживания заемщиков, подчеркнули в АИЖК.

"Фабрика ИЦБ" была создана во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Она является инструментом привлечения финансирования на рынок ипотеки России и, как следствие, увеличения объемов выдачи ипотеки по меньшим ставкам. В дальнейшем АИЖК планирует активно расширять объемы эмиссии облигаций в рамках "Фабрики ИЦБ".