Кубань на ПМЭФ подпишет соглашения о развитии киноиндустрии в регионе

КРАСНОДАР, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Власти Кубани рассчитывают подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне в Санкт-Петербурге, соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о развитии киноиндустрии в крае. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На форуме в Петербурге край планирует подписать соглашения о развитии киноиндустрии в регионе и о создании гольф-клуба. Нынешнее соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения - это шаг к тому, чтобы киностудия реально работала, чтобы Кубань стала полноценной площадкой для съемок. Новый гольф-клуб будет построен в Геленджике - город сегодня динамично развивается, он комфортный, современный, его привлекательность растет как среди жителей региона, так и всей России. Уверен, что гольф-клуб станет еще одной точкой притяжения туристов", - сказал глава края.

Он добавил, что в Геленджике также планируют построить гольф-академию, которая станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу.

Ранее сообщалось, что регион презентует на ПМЭФ товарный знак "Сделано на Кубани", который поможет сделать товары Краснодарского края более конкурентоспособными.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2017 году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.