Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубань на ПМЭФ подпишет соглашения о развитии киноиндустрии в регионе

Экономика и бизнес
26 мая, 13:45 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Губернатор Краснодарского края добавил, что в Геленджике построят гольф-клуб и гольф-академию, которая станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Власти Кубани рассчитывают подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне в Санкт-Петербурге, соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о развитии киноиндустрии в крае. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На форуме в Петербурге край планирует подписать соглашения о развитии киноиндустрии в регионе и о создании гольф-клуба. Нынешнее соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения - это шаг к тому, чтобы киностудия реально работала, чтобы Кубань стала полноценной площадкой для съемок. Новый гольф-клуб будет построен в Геленджике - город сегодня динамично развивается, он комфортный, современный, его привлекательность растет как среди жителей региона, так и всей России. Уверен, что гольф-клуб станет еще одной точкой притяжения туристов", - сказал глава края.

Он добавил, что в Геленджике также планируют построить гольф-академию, которая станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу.

Ранее сообщалось, что регион презентует на ПМЭФ товарный знак "Сделано на Кубани", который поможет сделать товары Краснодарского края более конкурентоспособными.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2017 году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама