Сбербанк направит на дивиденды за 2016 год 135,5 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка одобрили дивидендные выплаты в размере 135,5 млрд руб., или 25% чистой прибыли по МСФО за 2016 год.

"С учетом того, что банк в прошедшем году заработал рекордную прибыль - 541,9 млрд руб., с учетом наших прогнозов по достаточности капитала на текущий год и возможности Группы по зарабатыванию капитала дальше, правление банка предложило совету директоров и совет директоров поддержал и выносит на решение годового общего собрания акционеров решение о размере чистой прибыли, направляемой на дивиденды по итогам 2016 года, в размере 25% от чистой прибыли, это 135,5 млрд руб.", - отметил на собрании акционеров Сбербанка зампред правления банка Александр Морозов.

Он уточнил, что это в три раза больше суммы, направленной на дивиденды годом ранее.

Размер дивидендов на одну акцию составит 6 руб.

Влияние этих выплат на достаточность капитала банка составит примерно минус 0,5%, уточнил ранее Морозов.

"Прибыль в размере 362,7 млрд руб. будет оставлена в составе нераспределенный прибыли ПАО "Сбербанк", - добавил Морозов.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2016 года выросла по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза и составила 541,9 млрд руб.

Годом ранее акционеры Сбербанка получили дивиденды в размере 44,5 млрд руб. или до 20% от чистой прибыли по МСФО при прибыли 222,9 млрд руб. за 2015 год.