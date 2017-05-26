Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк направит на дивиденды за 2016 год 135,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 мая, 14:12 дата обновления: 26 мая, 14:25 UTC+3

Это в три раза больше суммы, направленной на эти цели годом ранее

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка одобрили дивидендные выплаты в размере 135,5 млрд руб., или 25% чистой прибыли по МСФО за 2016 год.

"С учетом того, что банк в прошедшем году заработал рекордную прибыль - 541,9 млрд руб., с учетом наших прогнозов по достаточности капитала на текущий год и возможности Группы по зарабатыванию капитала дальше, правление банка предложило совету директоров и совет директоров поддержал и выносит на решение годового общего собрания акционеров решение о размере чистой прибыли, направляемой на дивиденды по итогам 2016 года, в размере 25% от чистой прибыли, это 135,5 млрд руб.", - отметил на собрании акционеров Сбербанка зампред правления банка Александр Морозов.

Он уточнил, что это в три раза больше суммы, направленной на дивиденды годом ранее.

Размер дивидендов на одну акцию составит 6 руб.

Влияние этих выплат на достаточность капитала банка составит примерно минус 0,5%, уточнил ранее Морозов.

"Прибыль в размере 362,7 млрд руб. будет оставлена в составе нераспределенный прибыли ПАО "Сбербанк", - добавил Морозов.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2016 года выросла по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза и составила 541,9 млрд руб.

Годом ранее акционеры Сбербанка получили дивиденды в размере 44,5 млрд руб. или до 20% от чистой прибыли по МСФО при прибыли 222,9 млрд руб. за 2015 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама