Глава МЭР Орешкин и зампред ЦБ Скоробогатова вошли в состав набсовета Сбербанка

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета банка, передает корреспондент ТАСС с места события.
Новыми членами набсовета банка стали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова и инвестор Леонид Богуславский. Весь наблюдательный совет состоит из 14 человек.
В новой состав не вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, экс-глава группы Unicredit Алессандро Профумо и первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.