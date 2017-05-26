Глава МЭР Орешкин и зампред ЦБ Скоробогатова вошли в состав набсовета Сбербанка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета банка, передает корреспондент ТАСС с места события.

Новыми членами набсовета банка стали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова и инвестор Леонид Богуславский. Весь наблюдательный совет состоит из 14 человек.

В новой состав не вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, экс-глава группы Unicredit Алессандро Профумо и первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.