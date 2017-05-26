Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МЭР Орешкин и зампред ЦБ Скоробогатова вошли в состав набсовета Сбербанка

Экономика и бизнес
26 мая, 14:18 дата обновления: 26 мая, 14:19 UTC+3

В новый состав не вошли, в частности, министр финансов Антон Силуанов и первый зампред Банка России Дмитрий Тулин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета банка, передает корреспондент ТАСС с места события.

Новыми членами набсовета банка стали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова и инвестор Леонид Богуславский. Весь наблюдательный совет состоит из 14 человек.

В новой состав не вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, экс-глава группы Unicredit Алессандро Профумо и первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама