ЕС отложил предоставление финансовой помощи Молдавии

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КИШИНЕВ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Европейский союз отложил выделение Молдавии макрофинансовой помощи на €100 млн.
Об этом сообщил премьер страны Павел Филип во время своего выступления в парламенте.
"Эти деньги очень нужны Молдавии, и они будут получены", - заверил Филип, уточнив, что принятие решения по их выделению "отложено на две недели". Предполагалось, что Европарламент примет решение 18 мая, но депутаты ЕС решили дождаться результатов трехсторонних консультаций с Европейским советом и Европейской комиссией и вернуться к обсуждению этого вопроса 5 июля.
Премьер обвинил в таком развитии событий представителей молдавской оппозиции, которые требуют от Брюсселя прекратить финансирование правящей проевропейской коалиции, которую обвиняют в коррупции. "Они оказывают влияние на своих политических партнеров в Европарламенте, чтобы отложить или прервать внешнее финансирование Молдавии. Точно так же они раньше пытались оказать влияние на МВФ и Всемирный банк. Как и тогда, ничего у них не получится", - подчеркнул Филип.
Он заверил, что правительство решит проблему финансирования для реализации намеченных в Молдавии программ. "А эти политики должны знать, что они пытаются нанести удар не по правительству, а по стране и ее народу", - считает премьер.