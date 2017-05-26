РФПИ на Петербургском форуме согласует инвестсделку по крупной нефтесервисной компании

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 10 соглашений по новым инвестиционным сделкам. Одна из этих сделок предполагает инвестирование в крупную нефтесервисную компанию, сообщил на брифинге глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Одна из сделок, которую мы объявим, будет в крупную нефтесервисную компанию", - сказал он.

В рамках Петербургского форума РФПИ с партнерами намерены авторизовать 10 сделок в различные сектора российской экономики на общую сумму более 100 млрд руб., отметил он.

Все сделки будут адресные, направленные на развитие российских проектов в таких областях, как транспортная и логистическая инфраструктура, сельское хозяйство, нефтесервис, добыча полезных ископаемых, здравоохранение, повышение эффективности госкомпаний и недвижимость.

Дмитриев также отметил, что РФПИ с крупным китайским фондом объявят на ПМЭФ о сделке по инвестированию в проект по добыче полезных ископаемых. "Пока мы не можем вдаваться в детали, но это крупная ресурсодобывающая российская компания, крайне успешная", - сказа он. "В сделку отдельно зайдем мы (РФПИ - прим. ТАСС), и отдельно - крупная частная китайская группа", - добавил глава РФПИ.

Кандидат - Eurasia Drilling

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке, сообщало, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и китайского фонда China Investment Corporation) и арабский фонд Mubadala рассматривают возможность покупки миноритарного пакета акций в крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling. По данным одного из них, инвесторы рассматривают покупку 13-15% новых акций Eurasia Drilling. При этом в РКИФ и Mubadala от комментариев Reuters отказались. Eurasia Drilling не ответила на запрос агентства.

Позже источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что Eurasia Drilling ведет переговоры с иностранными инвесторами, среди которых РФПИ, РКИФ и фонд Mubadala из Абу-Даби.

Eurasia Drilling образована на базе сервисных активов "Лукойла", которые были приобретены в 2004 году структурами Александра Джапаридзе. В 2015 году Eurasia Drilling провела делистинг акций, покинув Лондонскую фондовую биржу после того, как сорвалась сделка по продаже пакета Eurasia Drilling американской Schlumberger.

Как сообщалось ранее, крупнейшими совладельцами Eurasia являются Александр Джапаридзе c 30,63-процентным пакетом (он же является генеральным директором) и Александр Путилов с 22,4%. Остальными акционерами компании являются различные международные и российские фонды.