Греф: оборот криптовалют нужно как можно скорее легализовать

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Оборот криптовалют в России необходимо как можно скорее легализовать. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам ежегодного собрания акционеров Сбербанка.

"Нужно как можно скорее разрешать, регулировать и регламентировать. Это не то, что можно и нужно запрещать. Сейчас, мне кажется, идет достаточно конструктивный диалог в Центральном банке, в попытке осознать, что с этим делать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.