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Греф: оборот криптовалют нужно как можно скорее легализовать

Экономика и бизнес
26 мая, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Криптовалюты - это не то, что можно и нужно запрещать, считает глава Сбербанка

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Оборот криптовалют в России необходимо как можно скорее легализовать. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам ежегодного собрания акционеров Сбербанка.

"Нужно как можно скорее разрешать, регулировать и регламентировать. Это не то, что можно и нужно запрещать. Сейчас, мне кажется, идет достаточно конструктивный диалог в Центральном банке, в попытке осознать, что с этим делать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Греф, Герман Оскарович
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