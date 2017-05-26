"Единая Россия" подготовит памятки по взаимодействию с микрофинансовыми организациями

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Народный контроль" подготовит брошюры, касающиеся вопросов взаимодействия граждан с микрофинансовыми организациями. Об этом сообщила журналистам координатор проекта Анна Кувычко.

"В рамках разъяснительной работы планируется выпуск специальных брошюр, где будут прописаны нормы законодательства в части взаимодействия потребителя и микрофинансовой организации", - заявила она.

По словам Кувычко, партпроект "намерен проводить активную работу по контролю за деятельностью организаций, предоставляющих потребительские займы". "Такая работа будет проводиться совместно с правительством РФ и Банком России", - уточнила она.

Парламентарий добавила, что в июне в рамках партпроекта пройдет всероссийское селекторное совещание, цель которого - подведение промежуточных итогов мониторинга ситуации в сфере микрокредитования. Этот мониторинг велся активистами "Народного контроля" на протяжении последних месяцев в регионах.

Координатор проекта назвала решение президента РФ Владимира Путина ужесточить законодательство за нелегальную деятельность микрокредитных организаций актуальным и своевременным. "Мы поддерживаем это решение, ведь одна из главных задач партийного проекта "Народный контроль" - защитить жителей от нарушения их законных прав", - заключила Кувычко.

Партпроект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.

Поручение президента

Как следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей, опубликованного сегодня на сайте Кремля, правительство РФ совместно с Банком России к 1 ноября 2017 года должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "снижение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовой организацией или кредитной организацией по договору потребительского займа, по достижении которого такая организация не вправе начислять и взимать проценты за пользование займом, неустойку (штрафы, пени) и применять к заемщику иные меры ответственности по указанному договору до полного погашения долга".

Также к этому сроку им поручено внести в законодательство РФ изменения об увеличении административного штрафа для лиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов.