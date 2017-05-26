Сбербанк ежедневно выявляет несколько мошеннических хакерских схем

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк ежедневно с помощью новых технологий выявляет и нейтрализует в среднем по четыре мошеннические хакерские схемы. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров.

"С помощью новых технологий мы обнаруживаем в среднем и предотвращаем четыре новых мошеннические схемы в день, которые постоянно выводятся на рынок хакерами", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что Сбербанк имеет самую развитую систему защиты от кибератак. "Ни одна кибератака не проникала даже за вторую линию нашей обороны", - заверил Греф.

Как ранее сообщал ТАСС, глобальная хакерская атака WannaCry 12 мая затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". По оценке "Лаборатории Касперского", зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.