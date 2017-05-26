Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк ежедневно выявляет несколько мошеннических хакерских схем

Экономика и бизнес
26 мая, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Глава банка Герман Греф подчеркнул, что Сбербанк имеет самую развитую систему защиты от кибератак

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк ежедневно с помощью новых технологий выявляет и нейтрализует в среднем по четыре мошеннические хакерские схемы. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров.

"С помощью новых технологий мы обнаруживаем в среднем и предотвращаем четыре новых мошеннические схемы в день, которые постоянно выводятся на рынок хакерами", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что Сбербанк имеет самую развитую систему защиты от кибератак. "Ни одна кибератака не проникала даже за вторую линию нашей обороны", - заверил Греф.

Как ранее сообщал ТАСС, глобальная хакерская атака WannaCry 12 мая затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". По оценке "Лаборатории Касперского", зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
7
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
Темы дня
Загрузка...
Реклама