За три месяца в Татарстане зафиксировано 40 кибератак на финансовые организации

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 40 кибератак было зафиксировано в Республике Татарстан на предприятия, работающие в кредитно-финансовой сфере за последний квартал. Об этом сообщил сегодня ТАСС на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО "Университет Иннополис" Сергей Петренко.

"За последний квартал было зафиксирован 40 крупных инцидентов в области кредитной финансовой сферы в Республике Татарстан. Что еще раз подтверждает актуальность противодействия компьютерным атакам", - пояснил Петренко.

Он добавил, что, по данным ГУ МВД по региону, в республике в 2016 году было заведено порядка 100 уголовных дел, касающихся кибератак. Чтобы обеспечить кибербезопасность, по словам собеседника, университет осуществляет ряд программ по дополнительной подготовке специалистов. В частности, 120 дознователей полиции прослушали недельный спецкурс на данную тему.

"Мы развернули широкую образовательную программу для подготовки специалистов в этой сфере. У нас также обучались сотрудники из правительств Республики Татарстан и Республики Тыва. В ближайшее время планируем обучение сотрудников МЧС, также продолжат работу выездные семинары для сотрудников банков", - уточнил Петренко.

Ранее сообщалось, что два банка Татарстана обратились в МВД в связи с информационными атаками - "АК Барс" и Спурт банк. Последний из-за атаки в марте текущего года был вынужден ввести ограничение на снятие наличных с пластиковых карт для физических лиц (не более 50 тыс. рублей). Правоохранительные органы Татарстана в середине февраля начали проверку по фактам информационной атаки на банки. В социальные сети и мессенджеры было вброшено свыше 4 тыс. сообщений о проблемах, которые якобы есть у татарстанских банков.

ЦИПР

С 24 по 26 мая в Иннополисе проходят конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР) и Российский интернет форум (РИФ). В конференции ЦИПР участвуют представители промышленности, отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государственных структур по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности.

В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "Цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России.

В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает госкорпорация "Ростех".