Численность экономически активного населения РФ к 2020 году сократится на 1 млн человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Численность экономически активного населения России к 2020 году сократится на 1 млн человек, а численность трудоспособного населения - на 3 млн, следует из макропрогноза Минэкономразвития, подготовленного к поправкам в бюджет 2017 года.

Как отмечается в материалах, рынок труда в среднесрочной перспективе будет в значительной степени определяться демографическими тенденциями.

Положительный эффект от увеличения экономической активности в отдельных возрастах, например, околопенсионного возраста, будет компенсирован сокращением численности населения в трудоспособном возрасте.

"В результате, в среднесрочной перспективе численность рабочей силы снизится с 72,7 млн человек в 2016 году до 71,7 млн человек в 2020 году (численность населения в трудоспособном возрасте - с 83,7 млн человек до 80,6 млн человек)", - говорится в документах.

В материалах также отмечается, что зарплата в частном секторе экономики к 2020 году должна вырасти на 5,4%. Темпы роста реальной заработной платы в частном секторе в 2018-2020 годах будут сохраняться на уровне потенциального роста экономики, полагают в ведомстве.

С учетом динамики инфляции, реальная зарплата в целом по экономике в текущем году продемонстрирует рост на 1,3%, а в 2018 году за счет целевых категорий бюджетного сектора рост может ускориться до 2,7%, прогнозируют в Минэкономразвития. "В целом за 2018-2020 годы в условиях базового варианта реальная заработная плата в целом по экономике увеличится на 5,4%", - говорится в материалах ведомства.

В части пенсионного обеспечения базовым вариантом предусматривается увеличение страховых пенсий не реже одного раза в год, исходя из роста индекса потребительских цен за прошедший год. "В целом за 2017-2020 годы средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет на 18,3%", - отмечается в документе.