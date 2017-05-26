Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины перед Россией в ближайшие недели

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Высокий суд Лондона на дополнительных слушаниях по делу о долге Украины рассмотрел вопрос о порядке начисления процентов по суверенного долгу перед Россией. Об говорится на официальном сайте Минфина России. Российское министерство ожидает, что окончательное решение будет принято Судом в ближайшие недели.
"В частности, предметом рассмотрения Суда стали следующие вопросы: определение порядка расчета и суммы начисленных процентов, определение суммы подлежащих возмещению Украиной судебных издержек", - говорится в сообщении.
По информации Минфина, суду потребовалось дополнительное время на изучение позиций сторон и вынесение решения.
Высокий суд Лондона 29 марта удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. Украина 10 июня намерена подать апелляцию на это решение.
В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по облигациям.
Минфин России отказался обсуждать реструктуризацию облигаций на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом характере долга. После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года поручила компании The Law Debenture Trust Corporation, выступающей в качестве доверителя по еврооблигациям, инициировать судебное разбирательство в отношении Украины в Высоком суде Лондона.