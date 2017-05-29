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Медведев встретится с представителями российских и испанских деловых кругов

Экономика и бизнес
29 мая, 0:13 UTC+3 МОСКВА 29, мая. /ТАСС

На встрече речь в первую очередь пойдет о реализации крупных совместных инвестиционных проектов в различных областях

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 мая обсудит состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества РФ и Испании с бизнесменами двух стран. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в первую очередь речь пойдет о реализации крупных совместных инвестиционных проектов в различных областях.

С российской стороны во встрече в Москве примут участие министр энергетики Александр Новак, руководители ГК "Росатом", РЖД, "Лукойла", ПАО "Новатэк", "Мираторга", группы "Черкизово" и другие представители крупного бизнеса.

Участники встречи с испанской стороны - министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль, председатели правления нефтегазовой компании Repsol и электроэнергетической компании Gas Natural Fenosa, генеральный директор газотранспортной компании Enagas, президенты инжиниринговой компании Tcnicas Reunidas, станкостроительной компании BOST, машиностроительной компании CAF, винодельческой группы Freixenet, агропромышленного холдинга Grupo Fuertes.

Представители испанских деловых кругов участвуют в Российско-испанском бизнес-форуме, который приурочен к заседанию межправительственной смешанной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

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