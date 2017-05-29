Курс доллара на Московской бирже прибавил 26 копеек, евро - 19 копеек

Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь годаСпорт 29 мая, 10:43
Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизацииЭкономика и бизнес 29 мая, 10:39
Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора УкраиныМеждународная панорама 29 мая, 10:22
НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"Общество 29 мая, 10:17
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"Политика 29 мая, 10:13
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о РоссииМеждународная панорама 29 мая, 10:09
Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATPСпорт 29 мая, 10:08
Московские таксисты смогут с 5 июня подать заявки на городские субсидииМосква 29 мая, 10:07
Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат РоссииСпорт 29 мая, 9:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 56,76 рублей.
Евро укрепился на 19 копеек и составил 63,34 рублей.
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,02% и составил 1934,74 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,5% и достиг уровня 1078,5 пункта.