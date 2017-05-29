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Курс доллара на Московской бирже прибавил 26 копеек, евро - 19 копеек

Экономика и бизнес
29 мая, 10:05 дата обновления: 29 мая, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Индекс ММВБ вырос на 0,02% - до 1934,74 пункта, индекс РТС поднялся на 0,5% - до 1078,5 пункта

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 56,76 рублей.

Евро укрепился на 19 копеек и составил 63,34 рублей.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,02% и составил 1934,74 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,5% и достиг уровня 1078,5 пункта.

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