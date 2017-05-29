Курс доллара на Московской бирже прибавил 26 копеек, евро - 19 копеек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 56,76 рублей.

Евро укрепился на 19 копеек и составил 63,34 рублей.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,02% и составил 1934,74 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,5% и достиг уровня 1078,5 пункта.