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Банк "Югра" не получал предписаний ЦБ РФ о досоздании резервов на 40 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 мая, 11:08 дата обновления: 29 мая, 11:32 UTC+3

В кредитном учреждении не подтвердили наличие предписаний от регулятора, упомянутых ранее в газете "Ведомости"

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© Банк "Югра"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк "Югра" не получал предписаний ЦБ РФ о досоздании резервов на 40 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации со ссылкой на главу банка Алексея Нефедова.

Ранее  в понедельник газета "Ведомости" сообщила о том, что Банк России потребовал от "Югры" досоздать резервы более чем на 40 млрд рублей.

"Банк "Югра" не подтверждает наличие предписаний от регулятора, упомянутых сегодня в известном издании. В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации", - цитирует пресс-служба Нефедова.

При этом в пресс-службе подтвердили, что акционеры банка приняли решение о его докапитализации на $500 млн, однако это также не связано с предписанием ЦБ. "Банк "Югра" получит в ближайшее время около полумиллиарда долларов, что повысит уровень базового капитала банка. Это решение было принято по согласованию с акционерами после принятия новой стратегии развития финучрежения на 2017-2019 гг.", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Средства акционера в капитал финансового учреждения будут внесены путем конвертация субординированного депозита в базовый капитал (аналогично тому, как это было сделано в предыдущий раз). Таким образом, норматив достаточности базового капитала банка вырастет до 13,2%.

"Акционеры банка видят большой потенциал в развитии актива, поэтому было принято решение о дальнейшей капитализации банка через конвертацию субординированных депозитов, эти средства будут переданы безвозмездно, - отметил Нефедов. - В рамках новой стратегии развития банка, принятой этой весной на 2017-2019 гг., мы планируем нарастить активы на 30% и увеличить их рентабельность". В дальнейшем акционеры также планируют продолжить докапитализацию банка через конвертацию субординированных депозитов.

Согласно новой стратегии развития на 2017-2019 гг., банк намерен придерживаться консервативного развития и диверсифицировать клиентский портфель. В частности, доля корпоративных клиентов в общем объеме привлеченных средств вырастет вдвое - до 23,8%. Также, по словам президента банка, "Югра" сохранит курс на диверсификацию клиентской базы.

С начала года объем докапитализации банка составил около 4,75 млрд руб. от Radamant Financial, через которую бизнесмен Алексей Хотин владеет 52,5% банка "Югра". В 2016 году акционеры безвозмездно докапитализировали банк на 28,6 млрд руб. По МСФО за 2016 год банк получил 2,3 млрд руб. чистой прибыли.

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