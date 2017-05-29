Times: потери British Airways вследствие компьютерного сбоя могут составить $190 млн

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Потери крупнейшей британской авиакомпании British Airways вследствие сбоя в компьютерной системе Sky могут составить более 150 млн фунтов стерлингов ($190 млн) с учетом выплаты каждому пассажиру компенсации в размере от 225 до 540 фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на экспертов.

Из-за глобального сбоя в работе компьютерной системы в минувшие выходные авиакомпания отменила или отложила свыше 1 тыс. рейсов. 29 мая, как заверяют в British Airways, ведущий авиаперевозчик Соединенного Королевства полностью выполнит график магистральных полетов и "очень значительную часть полетов малой протяженности".

Проблемы Sky начались со сбоя в электропитании и не связаны с кибератакой, уверяют специалисты. Как заявил ранее глава авиакомпании Алекс Круз, глобальный сбой в работе компьютерной системы произошел именно из-за проблем с электроснабжением.

Система Sky была введена в прошлом году и сразу же стала непопулярной у сотрудников авиакомпании. По словам многих из них, она не выдерживает высоких нагрузок и замедляет работу сотрудников компании, информирует The Times.