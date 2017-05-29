"Открытие Холдинг" купил 33,33% акций компании "Пионер" Мамута

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Открытие Холдинг" приобрел 33,33% акций компании "Пионер", принадлежащей бизнесмену Александру Мамуту, говорится в сообщении холдинга.

"Полученные "Пионером" средства будут направлены на реконструкцию старейшего кинотеатра Москвы (кинотеатра "Художественный" - прим. ред.)", - отмечается в сообщении.

В декабре 2016 года московские власти решились на опыт государственно-частного партнерства в культурной сфере и удовлетворили просьбу венчурного филантропа Мамута передать кинотеатр ему в аренду. Срок договора аренды между ГБУК "Московское кино" и частной компанией "Пионер", принадлежащей Мамуту, составит 20 лет.

Семь лет назад предприниматель взял в долгосрочную аренду другой московский кинотеатр - "Пионер" на Кутузовском проспекте. По словам Мамута, проект оказался рентабельным. "Кинотеатр "Художественный" также окупится по модели 10-13 лет, отмечал он.

Как ранее сообщал бизнесмен, он планирует вложить в реконструкцию "Художественного" более 1 млрд рублей.

АО "Пионер" - дочерняя компания инвестиционного холдинга A&NN Investments Ltd. Холдинг управляет активами объемом 2,4 млрд долларов.

"Открытие" - одна из крупнейших частных финансовых групп в России по размеру активов. Головной компанией группы является "Открытие Холдинг". Акционерами "Открытия" являются финансисты и крупные компании: Вадим Беляев (28,61%), Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), ИСТ Холдинг (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).